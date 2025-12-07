Ein Polizeiwagen löst auf einer Bundesstraße eine gefährliche Kettenreaktion aus: Ein 77-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus.

Wolmirstedt - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 189 nahe Wolmirstedt ist ein 77-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer am Samstagabend in Richtung Stendal unterwegs, als ein vorausfahrendes Fahrzeug wegen einer herannahenden Streifenfahrt der Bundespolizei abbremste, um ein Überholen zu ermöglichen.

Der 77-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit den Vordermann auf. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die drei Insassen des vorausfahrenden Wagens wurden leicht verletzt und wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.