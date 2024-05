Auf der A1 fahren am Sonntagabend drei Autos ineinander. Insgesamt werden dabei zehn Menschen verletzt, darunter einige Kinder.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Hollenstedt - Zehn Menschen, darunter Kinder, sind am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Harburg verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Rade und Hollenstedt fuhr ein 28 Jahre alter Fahrer auf einen Pkw auf, der vor ihm im Stau stand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein dritter Pkw habe nicht mehr bremsen können und sei ebenfalls auf das Stauende aufgefahren. Die insgesamt zehn Passagiere der drei Autos hätten sich bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen zugezogen. Unter ihnen sind nach Angaben eines Polizeisprechers mehrere Kinder gewesen. Der betroffene Abschnitt der A1 war wegen des Unfalls am Sonntagabend zeitweise voll gesperrt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden zunächst auf 15.000 Euro.