102 Jahre alt – oder doch erst 48?

Der Mann sieht aus wie 50, behauptet aber, er wäre 102 Jahre alt. Und will deshalb vom Versicherungsträger endlich seine Rente. Zum Beweis hat er eine selbst geschriebene Geburtsbescheinigung dabei – 1919 steht da drin. Laut Gerichtsunterlagen ist sein Geburtsdatum jedoch 1973. Das entspricht in etwa der äußeren Erscheinung des Delinquenten. Dafür spricht auch, dass er Vollzeit arbeitet, als Verwaltungsfachangestellter beim Landkreis Stade in Niedersachsen.