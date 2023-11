Deutsche Bahn und Verspätung gehören so untrennbar zusammen, dass das eigentlich keiner Erwähnung bedürfte.

Die Verspätung, von der hier die Rede ist, beträgt nicht 60, 90 oder 480 Minuten, sondern ganze 152 Jahre. Das wiederum ist sogar für die Bahn ein Grund zum Feiern.

1871, Mühldorf, Oberbayern. Die Strecke nach München wird feierlich eröffnet, erstmal eingleisig. Das zweite Gleis wird schleunigst nachgerüstet, versprach die Bahn damals. Dann rückten doch schon 2019 in Mühldorf, Oberbayern tatsächlich die Bagger an. Kein zweites Gleis. Aber immerhin ein Info-Pavillon, in dem per aufwendiger Video-Präsentation die spätestens 2030 komplett zweigleisige und zudem elektrifizierte Strecke virtuell vorempfunden wird.

Jetzt, zum vierten Pavillon-Geburtstag, kam raus: Bis 2030 wird es wohl doch nichts mit dem zweiten Gleis. Die Fertigstellung verzögert sich um unbestimmte Zeit. Das ist die Bahn, wie wir sie kennen.