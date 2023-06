Traumjob Urlaubs-Tester. Davon träumen insbesondere Menschen, die tagtäglich zum Broterwerb ins mittelmäßig aufregende Büro, ans Fließband oder die Supermarktkasse pilgern müssen.

Da kommt dieses Angebot von Saudi-Arabiens Tourismus-Werbern gerade recht: Mindestens fünf Tage dort im Luxushotel mit allem Schnickschnack Urlaub machen. Die Familie (bis zu 20 Personen) darf gratis mit. Was dafür zu tun ist? Fünf Posts pro Tag in den einschlägigen Social Media-Kanälen und Teilnahme an einer Saudi-Image-Kampagne. Das sollte doch machbar sein. In Summe gibt es dafür übrigens amtliche 25 Millionen Dollar (22,8 Millionen Euro).

Bevor Sie jetzt zum Chef gehen und kündigen: Es gibt einen Haken. Der Job ist schon weg. Bekommen hat ihn ein gewisser Lionel Messi. Als Spitzen-Kicker bei Paris St. Germain und in der argentinischen Nationalelf sackt er bereits ohne Nebenbeschäftigung 35 Millionen Euro ein. Mit Büro- Fließband- bzw. Supermarktkassen-Arbeit beim besten Willen nicht zu schaffen. Oder wie ein altes Fußballer-Bonmot sagt: Der Teufel schießt immer auf den größten Haufen.