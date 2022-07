90000 Euro-Dankeschön für Verspätungen

Verspätungen sind bei der Bahn an der Tagesordnung. Dass sie allerdings noch belohnt werden, muss man nicht verstehen.

Für gute Leistungen gibt es eine ordentliche Prämie. Für miserable Performance Druck oder gar den Rauswurf. So kennen Sie es wahrscheinlich auch aus dem Job-Alltag. Das gilt für die gesamte Wirtschaft – außer vielleicht für die Deutsche Bahn. Deren Mindest-Aufgabe es ist, die eigenen Fahrpläne einzuhalten. Mal nachschauen: 2021 kam jeder vierte (!) Zug zu spät – sieben Prozent Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Wobei Verspätungen bis 5 Minuten gar nicht erst gezählt werden, komplett ausgefallene Züge sowieso nicht. Zudem fuhr die Bahn 2021 900 Millionen Euro Miese ein. Bittere Sanktion für den Verantwortlichen Chef des Staatskonzerns: Richard Lutz bekommt, so beschloss es jetzt der Aufsichtsrat, zehn Prozent mehr Grundgehalt. Das lag bisher bei 900000 Euro. Alles klar soweit? Zusammenhänge stellen Sie jetzt bitte selbst her. Der Autor überlegt derweil, ob er künftig jeden vierten Artikel verspätet oder auch mal gar nicht abliefert. Natürlich nur, wenn es dafür zehn Prozent mehr Geld gibt.