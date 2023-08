Damit niemand an Bord des Eurowings-Jets eine Tüte Erdnüsse öffnen kann, hat eine junge Britin alle 48 Packungen gekauft.

Am Ende hat die 27-jährige Leah Williams für ihren Eurowings-Flug von London nach Düsseldorf den vierfachen Preis bezahlt. Aus Selbstschutz. Ansonsten hätte die Dienstreise böse enden können für die Britin.

Sie ist nämlich Allergikerin – und nicht nur geplagt von einem Wald-und-Wiesen-Heuschnupfen: Erdnüsse sind für Williams das reinste Teufelszeug; nicht nur, wenn sie die Dinger isst. Allergische Reaktionen setzen offenbar bereits ein, wenn jemand in der Umgebung eine Tüte Erdnüsse öffnet! Doch gehören die zur Snack-Grundausstattung auf vielen Flügen ...

Während die Crew auf dem Hinflug ein Einsehen hatte und per Kabinendurchsage erklärte, warum es diesmal nicht einmal für Geld und gute Worte Knabberzeug gibt, verlief der Flug in Gegenrichtung ganz anders: Nur aus Rücksicht keine Erdnüsse servieren? Das verstoße gegen die Vorschriften, zitierte die 27-Jährige gegenüber dem Internet-Portal „Insider“ einen Steward. Daraufhin kaufte die Frau alle 48 Erdnuss-Tüten an Bord – für 168 Euro. Damit war ausgeschlossen, dass andere die Packungen kaufen und dann auch noch aufreißen...

Übrigens: Der Flug hat nur 56 Euro gekostet.