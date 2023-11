Die Tage werden kürzer, die Wolken mehr. Das ist der November-Blues. Da geht fast unter, dass unser Alltag generell und schleichend an Farbe verliert. Das merken wir am zuverlässigsten an der Statistik der Auto-Farben auf unseren Straßen.

Machen Sie mal den Test: Wie lange dauert es, bis der erste farbige Wagen vorbeikommt? Also nicht schwarz, weiß, grau oder silber, Feuerwehr und Polizei zählen auch nicht. Das amtliche Farben-Ranking geht so: Graue und silberne Autos machen 32 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Pkws aus. 26 Prozent sind schwarz, 21 weiß. Alle Restfarben zusammen liegen bei gerade mal 21 Prozent, Tendenz weiter sinkend. Tristeste Marke, farbmäßig, ist Tesla (10 Prozent bunte Autos), am farbenfrohesten ist Fiat mit 43 Prozent.

Augen zu und durch: Wenn der graue Winter vorbei ist, holen wir endlich wieder unsere apfelgrünen oder knallorangenen Fahrräder raus...