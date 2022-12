Ausgefallener Genuss

Es wird immer verrückter: Auf der Suche nach dem ganz besonders ausgefallenen Genuss werden Rumfässer erst dreimal über den Äquator geschippert. Was zumindest den Preis des dann weitgereisten Getränks in die Höhe treibt. Kubanischer Kokoslikör wird in korallefarbenen Kristallkaraffen kredenzt. In diesem Sinne wollte auch eine Schweizer Firma ihren Gin veredeln. Mehrere hundert Liter in eine 800 Kilo schwere Edelstahlkugel gefüllt und das komplette Ensemble im Bodensee versenkt, wo es mit Betonplatten beschwert 100 Tage auf dem Grund lagern sollte. Von den berechneten 395 Flaschen Bodensee-Gin waren die meisten (tolle PR-Leistung) bereits verkauft. Zum Preis von umgerechnet 99 Euro. Pro! Flasche!