Eine gefühlte Ewigkeit hielt die Bundeswehr an ihren biblisch alten Regierungsflugzeugen vom Typ Airbus 340 fest. Jetzt, nach 23 Jahren, geht plötzlich alles ganz flott. Die zwei umgebauten Passagiermaschinen werden schnellstmöglich ausgemustert – wurde gestern blitzartig entschieden. Schuld ist irgendwie Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Der Airbus wollte sie auch im zweiten Anlauf partout nicht nach Australien, Neuseeland und Fidschi bringen. Also alles abgeblasen und zurück nach Hause. Zu Beginn ihrer Dienstzeit hatte Baerbock noch versprochen, möglichst viel mit der Bahn zu reisen. Okay, Ozeanien ist da vielleicht schwierig. Aber nach den Pannen-Erfahrungen im Regierungsflieger sollte man die Ministerin womöglich ohnehin besser nicht in den Zug setzen.

Die erste ICE-Generation (immerhin auch schon 32 Jahre im Dienst) stünde damit spätestens nach der zweiten Panne auf freier Strecke zwischen Stendal und Wolfsburg auf der berüchtigten Abschussliste der Ministerin.

Dabei hat die Deutsche Bahn auch ohne Abrissbirne Baerbock schon genug Probleme...