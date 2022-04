Bahn plant spezielle Waggons für Fußballfans

Fußballfans bekommen künftig in der Schweiz eigens für sie konfiguierte Züge.

Wenn oft auch noch ordentlich Luft nach oben ist – die Züge der Deutschen Bahn werden tendenziell besser und moderner. Den Gegentrend können wir in der Schweiz beobachten. Die Bundesbahnen bauen aktuell rückwärts: 1. Teppichboden raus, Linoleum rein. 2. Fenster nicht zu öffnen. 3. Die modernen Öko-Wasserspar-Toiletten werden in den Stand der 1980er Jahre versetzt. Alles fließt in einen großen Tank, der nach jeder Fahrt entleert wird.