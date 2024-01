Mit der Kommunikation hat es die Bahn eher nicht so. Besonders, wenn es um Verspätungen oder Zugausfälle geht. Diesmal wächst das Unternehmen jedoch kolossal über sich selbst hinaus. Per Pressemitteilung wird erklärt, dass ab Donnerstag wegen Bauarbeiten einige ICE-Züge nicht in Halle und Wittenberg halten, andere Züge gar nicht fahren.

Komisch nur, dass das niemanden wundert. Außer vielleicht die Bahn. Ab heute Abend fahren da nicht nur einige Züge nicht. Ab heute Abend wird überall bei der Deutschen Bahn gestreikt. Heißt: Kein! Zug! fährt! irgendwo! Auch nicht in Halle oder Wittenberg.

Die gute Nachricht: Die Bahnbauarbeiter können sich beim Bauen ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen, weil nicht alle naselang ein störender ICE vorbeikommt.

Was die Info-Politik der Bahn angeht: Niemand kann sagen, er wäre nicht gewarnt worden. Zumindest in diesem Fall.