Heute eine weitere Folge aus der nie endenden Reihe „Alltag bei der Polizei“. Alles in dieser Woche passiert. Zum Beispiel im baden-württembergischen Walldorf. Eltern melden ihren dreijährigen Sohn vermisst. Großangelegte Suche der Beamten im ganzen Wohngebiet – leider erfolglos. Ein Happy End gab es trotzdem: Ein Suchtrupp fand den Burschen quietschfidel in seinem eigenen Kinderzimmer. Er hatte sich im eigenen (jedes Kind würde sich so etwas wünschen) Bällebad versteckt.

Auch quietschfidel war der 60-jährige Mann im niedersächsischen Bad Salzdetfurth, der mit seinem Rasentraktor sturzbetrunken in Schlangenlinien durch die Gemeinde tuckerte. Besorgte Nachbarn riefen die Polizei, die den Promille-Piloten stoppte und gleich ins Röhrchen pusten ließ. Bingo, blitzeblau – sagte das Messgerät. Der Treckerfahrer sagte, er käme gerade vom Supermarkt, hätte dort nachgetankt. Das war die Wahrheit. Der Beweis lag in dem Rasentreckeranhänger: Eine Palette Bier. Jetzt musste der Mann zu Fuß weiter. Ohne Bier. Direkt zur Polizeiwache – Blutentnahme, Strafanzeige. Hätte er doch nur auch so ein Bällebad zum Abtauchen gehabt...