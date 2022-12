Betrunkener Lokführer auf Chaosfahrt durch Stuttgart

Wie gut, dass eine S-Bahn auf Schienen fährt. Sonst würde S- ganz sicher für Schlangenlinien stehen. Jedenfalls hat ein sturzbetrunkener Lokführer am Donnerstag in Stuttgart für Aufsehen und -horchen gesorgt: Etliche Fahrgäste, die aussteigen wollten, ließ der 43-Jährige nicht raus – weil er Haltestellen einfach „ausfallen“ ließ. So hatte er mehr Zeit, um über die Lautsprecheranlage des Zuges seine Sicht auf die Dinge des Lebens kundzutun.