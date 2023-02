Warum in Russland der Diebstahl historischer Persönlichkeiten in Mode ist

Wohin mit Lenin? Am besten zu sich nach Hause, scheint ein Betrunkener gedacht zu haben, der die einbalsamierte Leiche des Revolutionärs tatsächlich aus dem gut bewachten Mausoleum in Moskau hat klauen wollen. Der Diebstahl von Persönlichkeiten ist in Russland schließlich groß in Mode – seit Kremlchef Wladimir Putin im zeitweilig besetzten ukrainischen Cherson die Gebeine von Feldmarschall Grigori Potemkin hat stehlen lassen.