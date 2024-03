Andere Länder, andere Sitten. In China soll es, kein Scherz, Reisenden Glück bringen, wenn sie vor dem Start ihres Fliegers ein paar Münzen in die Turbine schmeißen. Wird deshalb auch immer gern gemacht, in China. Erst letzte Woche wieder, auf dem Airport von Hainan.

Sicherheitsbeamte sahen den Versuch, das Glück zu bestechen, nahmen den Passagier gleich mal mit. Keine Nachricht, was aus ihm geworden ist. Die Flugzeugturbine musste jedenfalls komplett auseinandergenommen werden. Start verzögerte sich um vier Stunden.

In Deutschland wird zum Zwecke der Startverzögerung, egal ob bei Flugzeug oder Bahn, gern und häufig gestreikt. Weil es im Gegensatz zu China erlaubt ist – was grundsätzlich gut so ist. Leider jedoch extrem nervig für unbeteiligte Reisende.

Vielleicht sollte man die Streikenden unbürokratisch mit einem ordentlichen Schwung Münzen bewerfen – und es bringt Glück. Am besten uns allen.