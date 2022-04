Brexit gefährdet Weihnachts-Würstchen

Wenn das mit den Brexit-Folgen so weiter geht, fällt Weihnachten auf der Insel ziemlich sicher aus. Neueste Horror-Botschaft: Weil tausende Helfer in der Fleischindustrie fehlen, gibt es in diesem Jahr wohl keine Würstchen im Schlafrock. Pig in a Blanket (Schwein in der Decke) , wie der Insulaner sagt. Das ist ein traditioneller Weihnachts-Snack, ähnlich wie bei uns die Lebkuchen. Nur eben mit Schwein drin. Dieses Jahr also ohne Schwein. Und ohne Schlafrock. Dazu kommt: Weil wegen Brexit tausende Lkw-Fahrer fehlen, gibt es keine Truthähne in den Supermärkten. Und keinen Sprit an den Tankstellen. Der wiederum fehlt, um das Familienauto für den Weihnachtseinkauf zu betanken. Was damit wiederum nicht mehr ganz so schlimm ist, weil es ja nichts zu kaufen gibt, siehe Truthahn.