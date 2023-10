Brühwurst-Idyll in Sachsen-Anhalt: Alles bestens.

Inmitten all der Kunde von Krieg und Elend erreicht uns diese liebliche Information als Pressemitteilung. Ihr beinahe poetischer Titel: „Der Hygienestatus von Brühwurstaufschnitt aus Bedientheken in Sachsen-Anhalt ist insgesamt gut“.

Eine Oase in der Wüstenei der schlechten Nachrichten. Beim Lesen stellt man sich vor, wie der Brühwurstbeauftragte im Landesamt für Verbraucherschutz freudig in die Tastatur klimpert, dass bei der untersuchten „breiten Palette an aufgeschnittenen Brühwurstsorten wie Bierschinken, Schinkenwurst, Leberkäse und Fleischwurst“ weder miese Bakterien gefunden wurden, noch dass Aussehen, Geschmack oder Geruch Auffälligkeiten zeigten.

Diverse Fragen entstehen beim gedanklichen Ventilieren des Themas: Wann bekommen wir endlich ähnlich freudige Nachrichten wie vom Brühwurst-Beauftragten auch mal von der Käse-Kommission oder dem geneigten Gemüse-Gutachter? Gibt es die überhaupt und wenn ja, was machen die so den ganzen Tag?

Also wenn ihnen ihr Job nicht komplett wurst ist...