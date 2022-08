Cabrio fahren - so skurril, dass es fast britisch ist

Jetzt aber schnell: Wer mit dem 9-Euro-Ticket Cabrio fahren will, muss sich beeilen. Nur bis Ende August lässt sich auf der Thüringer Bergbahn der Cabriowagen mit ÖPNV-Rabatt nutzen – bei starker UV-Strahlung sogar mit Sonnenschirm-Beschattung inklusive. Die Zahl deutscher Touristen dürfte mit Ferienende in einigen Bundesländern zwar wieder sinken. Dafür könnte es in den restlichen zwei 9-Euro-Ticket-Wochen very british zugehen.