Wenn alle Welt über Eierknappheit so kurz vor dem Eier-Hochfest Ostern klagt, dann liegt das nicht nur an der Vogelgrippe: In einer Bäckerei in Speyer tat eine erzürnte Stammkundin am Mittwochabend alles dafür, das Angebot weiter zu verknappen – indem sie die Filiale in ein Eier-Schlachtfeld verwandelte.

Dabei hatte ihr ursprüngliches Anliegen nur indirekt mit Eiern zu tun: Sie kam wie üblich kurz vor Ladenschluss – und erblickte offenbar im Gegensatz zu „normalen“ Tagen eine weitgehend geleerte Auslage. Kein frisches Brot mehr um 18 Uhr, keine krossen Brötchen ...

Was aber noch reichlich vorrätig war: Eier!

Auf dem Tresen standen etliche Packungen mit hartgekochten Exemplaren zum Verkauf – und da ging die 45-Jährige mal schnell zur Selbstbedienung über: Aus Ärger über den Backwaren-Mangel schleuderte sie Eier auf die 49-jährige Verkäuferin. Die aber duckte sich im Schreck nicht etwa weg, sondern setzte sich ebenfalls mit Eierwürfen zur Wehr.

Am Ende war der Boden übersät mit zerbrochenen Schalen, wobei die Polizei genau nachzählte: 32 Eier waren zu Bruch gegangen. Und wahrscheinlich auch eine langjährige Kundenbeziehung.