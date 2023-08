Einer der schönsten aber auch gefährlichsten Jobs ist der des Bergführers. Spitze Grate, schwindelnde Höhen, immer ganz dicht am Abgrund.

Das ist es jedoch nicht – durch ständiges Training und jahrelange Erfahrung sind die Burschen und Madln gestählt und versiert in allen noch so brenzligen Situationen. Nur die Menschen, also die anderen, sind es, die den Beruf so schwierig machen. Aktuelle Episode vom Mittenwalder Höhenweg in den Bayerischen Alpen. Schwieriger Klettersteig, Touristin zittert vor Angst. Zufällig vorbeikommender Bergführer hilft pflichtbewusst, legt der Frau das Kletterseil richtig an.

Frau sagt nicht etwa „Danke“, sondern schreit wie am Spieß. Dann kommt ihr Mann aus dem Gebüsch – und verhaut den hilfsbereiten Bergführer nach Strich und Faden. Der verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, sind zitternde Wanderin und Schläger-Gatte spurlos verschwunden. Der Arzt diagnostiziert einen Kieferhöhlen-Bruch, die Polizei fahndet nach dem gefährlichen Paar. Und der Bergführer? Wird seinen Job ganz sicher weiter lieben.