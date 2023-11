Der beste Freund des Menschen, wach- und aufmerksam. Ha!

Zwei Hunde haben diese Woche das Image ihrer Zunft ein bisschen versaut. In Weil am Rhein, allein zu Haus. Irgendwann schlägt der Rauchmelder an, Qualm dringt durch die Türritzen, Nachbarn rufen die Feuerwehr. Schmorbrand gelöscht, Sachschaden. Die Polizei rekonstruierte folgendes mutmaßliches Geschehen. Vierbeiner schleudern sportlich Plastik-Hundeleine auf Ceranfeld des Küchenherdes, bedienen per Pfote den Ein-Knopf. Herrchen war vermutlich mittel-erfreut.

Ein tierischer Kollege stellte jetzt die angeknackste Hunde-Gesamtehre kinderleicht wieder her. Das ging so: Sturzbetrunkener Autofahrer (3,11 Promille) baut nahe Rostock Unfall, versteckt sich in einem Schuppen. Nicht mal der Hubschrauber fand ihn. Dafür der diensthabende Polizeihund. Eben doch der beste Freund des Menschen (betrunkene Autofahrer ausgenommen).