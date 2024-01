Steine in Pompeji: Legenlassen! picture alliance/dpa/Archäologiepark Pompeji

Der Fluch von Pompeji hat wieder zugeschlagen. Eine Besucherin hatte im Archäologie-Park ein paar Uralt-Steine mitgehen lassen – und sie jetzt reumütig in einem anonymen Brief zurückgeschickt. Seit sie die Steine habe, gäbe es nur noch Unglück in ihrem Privatleben, schreibt die junge Frau dazu. Auch, dass sie Brustkrebs bekam, führt sie auf die verfluchten Steine zurück.

Bereits vor drei Jahren hatte eine Kanadierin Ähnliches erlebt. Historische Steine in Pompeji (hier starben im Jahr 79 2000 Menschen bei einem Vulkanausbruch) als Souvenir eingesteckt, auch – Brustkrebs, dazu finanzielle Probleme. „Nehmt die Steine bitte zurück, sie bringen nur Probleme“, schrieb die 21-Jährige damals.

Die Botschaft an alle Souvenirjäger: Geklaut bringt kein Glück. Im mindesten Fall plagt einen das schlechte Gewissen. Egal ob es um Pompeji geht, das Schloss Wernigerode oder Ringheiligtum Pömmelte.