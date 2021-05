Der Traum vom Schatz im Keller

Jeder, der schon mal einen Keller ausgegraben hat oder Wühlarbeiten auf seinem Grundstück kennt, hatte diesen Traum: Plötzlich stößt die Schaufel auf etwas Hartes. Ein Schatz! Aber statt eines Kruges mit Silbermünzen oder die Himmelsscheibe von Nebra, ist es eine leere Bierflasche. Späte Neuzeit. Vom Handwerker geleert.

Jux beim Tunnelbau

Anders jüngst auf einem Weingut im badischen Vogtsburg. Dort hatten Handwerker während des Baus eines Kellertunnels in den 70er Jahren 37 gut verkorkte Weinflaschen im Boden versenkt. Mit ihnen eingegraben war auch eine Flaschenpost, die drei Männer an die Nachwelt adressiert hatten. In dem Brief steht: „Sollte der Wein gefunden werden, so bitten die Erbauer um Nachricht.“ Einer der drei Tunnelbauer war inzwischen verstorben. Die anderen hat der Weingutbesitzer - wie gewünscht - kontaktiert.

Große Freude

Große Freude nicht nur beim Gutsbesitzer, sondern auch bei den alten Handwerkern. Hielten sie doch den Wein in Händen als hätten sie ihn eben erst - jung, übermütig und möglicherweise ein bisschen beschwipst- vergraben. Fazit: Jeder sollte sich seine Flaschenpost versenken.