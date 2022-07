Der wohl schnellste Polizeiwagen der Welt

Wir sehen einen Ferrari Italia 485, Spitzengeschwindigkeit serienmäßig 325 Kilometer pro Stunde. Stellen Sie sich diesen Wagen mal in blau-silberner Lackierung mit signalgelber Aufschrift und Blaulicht vor. Mit genau so einem Ferrari will die tschechische Polizei jetzt auf Raser-Jagd gehen – dem wahrscheinlich schnellsten Polizeiwagen der Welt.