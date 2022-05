Die Bahn schickt jetzt den Female-ICE durchs Land

Da haben sich die Marketingleute der Deutschen Bahn ja was Tolles ausgedacht: Der erste „Female-ICE“ – so der PR-Sprech aus der Bahn-Zentrale – ist gestern von München nach Berlin durch die Republik gebraust. Darauf sind sie so stolz, dass sie sogar die Waggons ganz groß beklebt haben: mit drei Frauen-Silhouetten und einem dicken roten Streifen mit der Aufschrift „Bewegende Frauen am Zug“.