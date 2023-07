Drachen-Alarm am Hauptbahnhof

Drachen-Alarm auf dem Halberstädter Hauptbahnhof. Ein Mann saß zitternd im Gebüsch zwischen den Gleisen – und wollte auch nicht rauskommen, als ihn eine Streife der Bundespolizei nachdrücklich dazu aufforderte.

Zuerst gab es von den Beamten eine Standpauke inklusive kostenpflichtiger Verwarnung wegen Gefährdung des Zugverkehrs – hauptsächlich hatte der Mann sich selbst gefährdet. Der Sog eines vorbeifahrenden Zuges (zum Glück kam keiner) hätte ihn, so die Beamten, leicht auf die Gleise schleudern können. Das schien dem Delinquenten jedoch im Zweifel das geringere Übel. Er erzählte nämlich auch, dass er sich aus Angst vor seiner Ehefrau dort versteckt hatte.

Muss ein schlimmer Drachen sein, die Frau. Was der Auslöser der Auseinandersetzung war und was die angedrohten Folgen, lässt sich nur vermuten. Auf jeden Fall auf der Drachen-Bestrafungs-Skala weit oberhalb von Gardinenpredigt oder Nudelholz. Vielleicht wäre der Mann ja auch lieber in den Zug gestiegen und ganz weit weggefahren. Aber wenn man die Bahn schon mal braucht...