Irgendwie umweltschädlich, so eine elektrische Zigarette. Aber kein Fall für einen Großalarm.

Wenn Sie glauben, das Umweltministerium ist für eine intakte Umwelt da, haben Sie grundsätzlich recht. Ganz so einfach ist es dann aber oft doch nicht.

Hier eine brandaktuelle kleine Geschichte mit großer Sprengkraft: Bei der routinemäßigen Röntgenkontrolle der eingehenden Post fiel den zuständigen Beamten ein äußerst verdächtiger Gegenstand auf. Bomben-Alarm. Ministerium evakuiert, komplett abgeriegelt. Ein Spezialteam untersuchte das verdächtige Päckchen. Es war doch keine Bombe, nur eine E-Zigarette.

Absender war eine unzufriedene Bürgerin. Jemand hatte ihr das Verdampfer-Dingsbums schnöde in den Vorgarten geschmettert. Quasi ihr direktes Umfeld, also Umwelt verschmutzt. Deshalb schickte Bürgerin das Teil – ins Umweltministerium.

Hier schätzte man ein: Ja, auch E-Zigarette ist gesundheitsschädlich, das Gerät an sich bekommt in der Herstellung und Entsorgung eine negative Umweltbewertung. Trotzdem kein Grund für einen Großalarm. Also zurück zum Tagesgeschäft. Die E-Zigarette landete vermutlich einfach im Behörden-Müll.