Vorstand sagt, warum so richtig pünktlich gar nicht geht

Pünktlichkeit ist eine Zier, die Deutsche Bahn kommt ohne ihr... Einer von drei Zügen im Fernverkehr ist zu spät – oder kommt gar nicht. Nur mal so beiläufig als Info gestreut: In Japan liegt die Bahn-Pünktlichkeit bei 99 Prozent.

Das hält Michael Petersen, zuständiger Vorstand der Bahn, also der deutschen, hierzulande für unerreichbar. Wenn selbst der Chef das so sieht, müssen wir uns ja keine übersteigerten Hoffnungen machen. Dann kommt die umfängliche Liste der Erklärungen, warum Deutschland das mit der Pünktlichkeit gar nicht schaffen kann: Bei uns müssen sich Personen-und Güterzüge die Gleise teilen – anders als in Fernost. Und die endlos vielen Baustellen der DB. Weil Jahrzehnte fast nichts gemacht wurde, kommt jetzt alles gleichzeitig oder kurz nacheinander.

Irgendwann, macht Peterson uns und sich selbst ein bisschen Mut, ist alles saniert und dann käme das schon mit der Pünktlichkeit. Also nicht 99 Prozent, aber vielleicht so 80.

Neuer, sympathischer Zug Bahn: Pünktlich so lala – aber wenigstens ein bisschen ehrlich.