Goldgelb, zischig und der richtige Schaum. Kein Bier ist auch keine Lösung! Also rettet den Gerstensaft. Jetzt.

Es ist beruhigend, stoffwechselfördernd, appetitanregend, entzündungshemmend, frei von Fetten und Cholesterin, dafür reich an Vitaminen und lebensnotwendigen Elektrolyten. Kann hier mal einer verraten, weshalb aus Inflations-, also Sparsamkeits-Erwägungen jeder fünfte Deutsche ab sofort ganz oder teilweise auf – Bier verzichten will? Das sagt zumindest eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov.