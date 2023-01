Ein Ministerium namens umbe

Digital-Gipfel mit Volker Wissing: Einladung per Brief?

Was ist eigentlich die Aufgabe eines Digitalisierungsministers? Klar, er soll für Digitalisierung aller Abläufe sorgen. Gerade bei der Kommunikation. In ganz Deutschland, insbesondere natürlich bei der Bundesregierung und im Sinne der Vorbildwirkung zuallererst in seinem eigenen Ministerium.