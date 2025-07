Alter Hut: Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Nur ein bisschen weniger gefährlich ist es außerhalb des Haushalts: Draußen, Natur, Gegend. Zum Beispiel auf dem Gipfel der Zugspitze.

Am güldenen Kreuz hoch droben auf 2962 Metern kam es in der Vergangenheit beim Selfie-Knips-Gedränge immer wieder zu gefährlichen Situationen. Deshalb hat die Zugspitzbahn in ihrer Bergstation jetzt eine weit risikoärmere Lightvariante des Gipfelabenteuers entwickelt. Ein Indoor-Kreuz, einfach nur aus Abwasserrohren zusammengetackert. Etwas kleiner als das fünf Meter hohe Original, aber genauso schön vergoldet. Und im Hintergrund eine Fototapete mit Alpenpanorama. So können sich Turnschuh-Touristen in leidlich authentischer Umgebung weitgehend gefahrlos selbst fotografieren. Vielleicht ein Vorbild für all die anderen hochgefährlichen Orte da draußen, wo Hitze, Kälte, Wetter an sich lauern. Dazu Absturzgefahr, Algenpest, Frischluft-Schock ...

Um im Alltag wirklich auf Nummer sicher zu gehen, sollte es künftig insbesondere für die tückischen Haushalte eine Lightversion geben. Ohne risikoreichen Hausputz, mit Herd (Verbrennungsgefahr) als Fototapete.