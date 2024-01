Saubere Sache, astrein durchgeplant: Im Ort Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen) sackten gewiefte Gangster eine ganze Container-Ladung Staubsauger-Roboter ein. Sie hängten einfach den Sattelauflieger mit der putzigen Fracht an ihre Zugmaschine, räumten alles an einem sicheren Ort leer. Und brachten den sehr aufgeräumten Trailer wieder an Ort und Stelle zurück.

500 reinliche Elektro-Gesellen komplett verschwunden, einfach abgesaugt. So gut wie keine Spuren, glänzender Coup. Muss selbst die Polizei zugeben.

Zum Ausgleich fanden die Ermittler-Kollegen im emsländischen Papenburg in einem anderen Fall das komplette Beweis-Paket: etwa 30.000 Briefe und Zeitschriften. In der Privatwohnung eines Postboten. Der hatte die Sachen vier Jahre lang nicht zu den Empfängern, sondern in sein eigenes Domizil getragen. Und damit bei sich zu Hause alles heillos zugestellt. Hatte wohl was falsch verstanden, der Zusteller.