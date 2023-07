Einfach mal die Freundin stehen gelassen

Reisepass der Frau war abgelaufen – also flog Brite alleine in den Urlaub

Das Ticket war zwar in Ordung, der Reisepass der Frau aber abgelaufen – da flog der Freund eben alleine in den Urlaub.

Ob der junge Brite schon mal die Rückkehr in ein (vielleicht glücklicheres) Single-Dasein geübt hat? Zumindest dürften die Chancen, dass seine Freundin nach dem Urlaub nur noch seine Ex ist, seit der Sache am Londoner Flughafen rapide gestiegen sein.

Als sich am Airport nämlich herausstellte, dass der Reisepass der Freundin abgelaufen war, ließ er sie in der Schalterhalle stehen, checkte ein und setzte sich eben alleine in den Flieger zum zweiwöchigen Südostasien-Urlaub. Doch entweder noch hoch über den Wolken oder spätestens alleine im Hotel-Doppelzimmer müssen ihm Gewissensbisse gekommen sein: So beichtete er auf der Social-Media-Plattform Reddit, was geschehen war. Und er rechtfertigte sich damit, dass er seine Freundin noch Wochen vor der zu zweit geplanten Abreise extra gefragt habe, wie lange der Pass noch gültig ist. Deshalb „werfe ich keine 3000 Pfund aus dem Fenster, weil sie die eine Sache nicht überprüft hat, um die ich sie gebeten habe“. Übrigens postete der Brite seine Urlaubs-Pass-Story im Thread „Am I The Asshole?“ („Bin ich das Arschloch?“) Antworten gab’s reichlich ... Siegfried Denzel