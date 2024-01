Kunde rastet in Schnellrestaurant richtig aus.

Das allgemeine Frust-Potenzial scheint im Moment besonders hoch. Damit meine ich weniger die demonstrierenden Bauern, von denen zumindest einige um die nackte Existenz kämpfen. Und auch nicht die verärgerten Autofahrer, die wegen einer Trecker-Demo ewig im Stau stecken. Nicht die Lokführer, die alles lahmlegen, um endlich mehr Geld und/oder weniger Arbeit zu haben. Und auch nicht die Reisenden, die davon verständlicherweise mega genervt sind.

Ein wirkliches, echtes Frust-Beispiel trug sich just in einem Schnellrestaurant im bayerischen Landshut zu. Ein Kunde fand, obwohl das so nicht bestellt hatte, eine Scheibe Käse auf seinem Burger. Wer wäre da nicht ausgerastet.

Der Mann pfefferte den kompletten Burger mit Schmackes zurück hinter die Theke und verpasste dem Verkäufer eine saftige Watschn.

Ja, Anzeige wegen Körperverletzung. Aber die Wut musste schließlich mal raus.