Diese Züge, liebe Deutsche Bahn, sind pünktlich. Trotzdem haben die Passagiere etwas auszusetzen. Es geht um die schottische West Highlands-Line. Das Wahnsinns-Panorama der Strecke diente als Vorlage für den berühmten Hogwarts-Express in den Harry Potter-Filmen.

Im wahren Leben, und das nervt die Reisenden unendlich, herrschen gern Minusgrade in den Waggons. Grund: Die sparsamen Schotten haben die Heizung in den Waggons einfach weggelassen. Die Abwärme der Dieselloks soll die Luft in den Zügen erwärmen. Funktioniert jedoch, besonders im Winter, kaum besser, als die Pünktlichkeit bei der Deutschen Bahn. Sagen die in dicke Wollpullover gehüllten, bibbernden Highlands-Fahrer.

Jetzt geloben die Verantwortlichen wolkig Besserung bei der Wärmeversorgung. Hoffentlich klappt das. So, wie hier noch kurz vor Text-Ende den Begriff, Achtung schottischer Wortwitz, „Geizung“ unterzubringen.