Leider immer erfolgreicher: Gemeine Ganoven, die Senioren über den so genannten Enkeltrick per Telefon oder WhatsApp um ihr Erspartes bringen wollen. Die Geschichte ist in allen Fällen etwa gleich: Enkel befindet sich in schlimmer Notlage, nur eine Zahlung von vielen Euro durch Großmutter/Großvater an eine „Vertrauensperson“ kann Enkel daraus befreien.

In Demmin (Meck-Pomm) hatte sich ein 29-Jähriger seine eigene Oma (85) als potenzielles Opfer ausgesucht – er brauchte wohl dringend Geld. „Ich bin in einem Wald bei Rostock in den Händen zwielichtiger Gestalten“, erzählte er Omi am Telefon. „Wenn ich nicht schnell 400 bis 600 Euro auftreibe, tun die mir was an“.

Oma ist zwar alt, aber nicht blöd kennt ihren nichtsnutzigen Enkel offenbar besser als er sich selbst. Kurzer Anruf bei der Polizei, die Beamten spüren den jungen Mann auf. Der gesteht seinen Trick und hat jetzt eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat und versuchten Betrugs am Hals. Und die Oma? Sie habe das Verhalten ihres Enkelsohnes nicht nachvollziehen können, teilte die Polizei mit, sei aber erleichtert gewesen, dass es ihm gut gehe. Hach.