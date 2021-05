Europas glücklichste Ehe

Bei neun von zehn Ehepaaren hat der Eine am Anderen spätestens nach drei, vier, Jahren, also wenn der erste Lack ab ist, etwas auszusetzen. In geschätzt der Hälfte der Fälle nimmt das direkt proportional zu Ehedauer zu. So weit, so normal.

Karen Reed aus dem walisischen Port Talbot ist elf Jahre nach ihrer Hochzeit immer noch komplett glücklich. Im Mai 2010 sorgte die damals vierzigjährige Karen in ihrem Umfeld für einiges Aufsehen: Sie führte einfach sich selbst zum Altar. Mit Brautkleid, Pfarrer und richtiger Hochzeitsparty. „Warum nicht die Person heiraten, die ich am meisten auf der Welt liebe?“ hatte sie sich seinerzeit gefragt. Und prompt „Ja“ gesagt.

Jetzt zog sie erste Bilanz: Elf Jahre ohne Streit – sie war sich immer mit sich einig. Ist das nicht einsam und/oder langweilig? Ein paar Beziehungen hätte sie in der Zeit schon gehabt, aber nichts Ernstes. Genau genommen hatte sie damit das, was sie am meisten auf dieser Welt liebt (O-Ton Karen) betrogen, nämlich sich selbst. Aber sie hatte es sich gebeichtet und sich auch bald verziehen.

Einfach toll, dass sich so gut mit sich versteht.