Ein 18-jähriger Fahranfänger ist in Bremen mit seinem Wagen in die Weser gefahren.

„Papa, ich bin in die Weser gefahren. Das Auto sinkt! Was soll ich tun?“ So oder ähnlich muss das Telefonat zwischen Vater und Sohn abgelaufen sein, nachdem der 18-Jährige in der Nacht zum Freitag in Bremen Straße und Fluss miteinander verwechselt hatte.

Wie gut, dass Telefonjoker Papa die richtige Antwort wusste: Der Mann habe seinem Sohn „dringend angeraten, das Fahrzeug vor dem endgültigen Sinken doch bitte schnell zu verlassen“, heißt es dazu im Bericht der Bremer Polizei. Und kaum zu glauben: „Der 18-Jährige befolgte den Ratschlag.“ Er sei aus einem Fenster geklettert und habe vergleichsweise wohlbehalten das rettende Ufer erreicht, schildern die Beamten unter der doch etwas belustigt klingenden Überschrift „Mit Karacho in die Weser“.

Wie’s kam, dass er Vatis Mercedes im Fluss versenkte, weiß der junge Mann nach eigenen Angaben nicht mehr – obwohl er nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden habe, wie die Polizei betonte. Eines ist aber klar: Ein Bußgeldverfahren wegen Telefonierens am Autosteuer wird es in diesem speziellen Fall nicht geben.