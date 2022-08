Falsche Unwetterwarnung – Meteorologen gefeuert!

Das Donnerwetter kam prompt – und es schlug bei den Chefs des ungarischen Wetteramtes ein: Kornelia Radics und ihr Vize Gyula Horvath sind fristlos gefeuert. Denn die Meteorologen haben etwas getan, was man unter der nationalistischen Regentschaft eines Viktor Orban besser nicht machen sollte: den Nationalfeiertag am 20. August „geschändet“ oder gar „Ungarn verhöhnt“. So zumindest wüteten Orban-Anhänger in sozialen Netzwerken.