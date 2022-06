Feuern auf Amerikanisch

Chef von US-Hypothekenmakler entlässt in Videokonferenz 900 Mitarbeiter

Das muss man Vishal Garg, Chef des US-Hypothekenmaklers Better, lassen: Er redet vor 900 in einer Videokonferenz versammelten Mitarbeitern nicht um den heißen Brei herum: „Wir entlassen 15 Prozent der Belegschaft. Wenn Sie jetzt in diesem Call sind, sind Sie Teil der unglücklichen Gruppe. Ihre Beschäftigung ist beendet.“ Und zwar jetzt und sofort.