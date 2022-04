Fiebern auf Fischbrötchen

Neunmal werden wir noch wach, dann ist Weltfischbrötchen-Tach. Weltfischbrötchentag, der. Immer am ersten Sonnabend im Mai, dieses Jahr also am 7. Erfunden von der Krabenkutter-Lobby und ein paar Tourismusverbänden in Schleswig-Holstein. Wird da auch mit Rumtata gefeiert. Aber auch nur da, in Schleswig Holstein. Was natürlich niemanden in, sagen wir, Botswana, Barbados oder Barby-Süd davon abhalten sollte, herzhaft in ein Backbarsch-Baguette zu beißen. Und wer mit dieser Fisch-Geschichte so gar nichts anfangen kann: Der 7. Mai ist auch noch – Tag des Drohnenflugs, Tag des Verpackungsdesigns, Tag der Kräuter (allerdings nur in den USA und unklar ob es da um essen, riechen oder rauchen geht).