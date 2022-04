Früher war alles besser – echt jetzt?

Der jungen Generation gehört die Zukunft. Davon waren wir ganz fest überzeugt, als wir selbst junge Generation waren. Dazu gehörten auch sehr ambitionierte Berufsziele: Quantenphysiker, Weltraumforscher oder Neurochirurg. Vielleicht auch Politiker, also einer von denen, die wirklich was bewegen, zum Beispiel in Richtung soziale Gerechtigkeit oder gar Weltfrieden. Ein bisschen erdverbundener fiel das mit dem Beruf in der Realität dann meistens doch aus. Es lief immerhin noch auf Kardiologe, Bauingenieur oder Journalist hinaus.