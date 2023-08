Zu wenig Rindfleisch und Bohnen / New Yorker verklagt Fast-Food-Kette

Der Belag auf der Pizza soll nicht den Werbefotos entsprochen haben – weshalb der Kläger eine Millionen-Entschädigung will.

Geschäftstüchtig sind sie ja, die US-amerikanischen Verbraucher: Den Mund zu voll genommen mit heißem Kaffee - das hat vor Jahren schon eine McDonald’s-Kundin zur reichen Frau werden lassen. Zu 2,7 Millionen Dollar Entschädigung hatte ein Geschworenengericht die Fast-Food-Kette daraufhin verdonnert.

Diese Summe aber würde weit in den Schatten gestellt, sollte der New Yorker Frank Siragusa mit seiner Klage Erfolg haben: Fünf Millionen Dollar will er von der Pizza-Kette Taco Bell haben – nicht etwa, weil er sich den Mund verbrannt habe wie die Kaffee-Klägerin. Sondern weil er wegen „unfairer und täuschender Geschäftspraktiken“ um Genuss gebracht worden sei.

Er hatte sich eine von Taco Bell mit tollen Fotos beworbene Mexican Pizza bestellt. Doch bevor er das ihm Aufgetischte verzehrte, zählte er nach: Auf seiner Pizza seien nur halb so viel Rindfleisch und Bohnen wie in der Werbung zu sehen. Hätte er das geahnt, hätte er sich die 5,49 Dollar gespart, argumentierte er. Das ist doch ein super Plan zum Vermögensaufbau: Investiere in ein bisschen Enttäuschung – und kassiere den 910 000-fachen Wert deines Startkapitals. Jetzt müssen nur noch die Richter mitmachen.