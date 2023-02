So frech gemeindet die Hauptstadt Söder-Land ein

Mit der Straßenbahn direkt in die Alpen? Das will vermutlich auch keiner. Mit ein bisschen Umsteigen geht es aber.

So frech kann Werbung für das noch immer umstrittene 49-Euro-Ticket sein. Die Berliner BVG knüpft mit ihrer aktuellen Kampagne nach ein paar eher flauen Versuchen an flotte Werbebotschaften vergangener Tage an.