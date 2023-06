In Nordrhein-Westfalen geht die Übergewichtigen-Liga in den Saison-Endspurt

Schlank sein verboten: Wer einen BMI von weniger als 31 hat, darf in der Übergewichtigen-Liga nicht mitspielen.

Wer hier mitspielen will, darf nur eines nicht sein: schlank. Und während die oberen Ligen in Deutschland schon in

der Sommerpause sind, stampfen und prusten die Big Boys, die Pfundskerle oder die Heavy Kicker noch zwei weitere Spieltage über den Rasen, bevor die Meisterschaft der Schwergewichte entschieden ist.