TV-Gucker kennen Anna Werner Friedmann zum Beispiel aus der ZDF-Krimiserie „Die Toten vom Bodensee“. Ein österreichischer Schauspielkollege hatte am Theater eine besonders eindrückliche Begegnung mit ihr, die offenbar tiefe Spuren hinterließ – bei ihm.

Der Kollege zeigte Anna Werner Friedmann wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung an – sie hatte ihm auf der Bühne kräftig in den Hintern gebissen. Grundsätzlich war das mit dem Biss Teil der Handlung. Das mit den Schmerzen stand jedoch nicht im Drehbuch. Sie sei gestolpert, sagte die Schauspielerin jetzt vor Gericht, war keine Absicht.

Das Verfahren endete mit einer Geldbuße von 2.100 Euro für die ambitionierte Schauspielerin. 2.100 Euro, dafür kann man ein paar Tage schön in den Urlaub fahren oder alle seine Freunde mal so richtig amtlich auf den Weihnachtsmarkt einladen, mit Gänsebraten, Glühwein und allem (Vorsicht Wortwitz in der letzten Silbe)Pipapo .

Wir wissen natürlich nicht, wie Frau Friedmann auf die teure Gerichtsentscheidung reagierte. Jeder von uns hätte sich vor Ärger jedoch bestimmt in den Allerwertesten gebissen.