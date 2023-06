Mit Windeln in der Grundschule - in der Schweiz ein zumehmendes Problem.

Das geht selbst den Schweizern zu weit – Windeln in der Schule... Das Bergvolk macht weitgehend was es will, nennt das Neutralität. Man gehört keinem Militärbündnis an, auch nicht der EU. Man verdient sein Geld mit Geld, gern mit dem der Anderen. Das Bankenparadies Schweiz ist dabei so verschwiegen, dass auch Diktatoren hier ihre Milliarden parken. Alles streng geheim, keiner redet offen darüber. Es erzürnt auch niemanden, am allerwenigsten die Schweizer.

Was die Schweizer sehr wohl erzürnt: dass in der Schule immer mehr Kinder Windeln tragen. Okay, das liegt zum einen daran, dass bereits junge Eidgenossen ab dem vierten Lebensjahr in die, so heißt das dort, Primarschule gehen können. Laut Dachverband der Schweizer Lehrer sei es jedoch nicht ungewöhnlich, dass zunehmend Elfjährige (!) mit Windeln in der Schule auftauchen. Vorwurf der Pädagogen: Es liegt an der Faulheit der Schweizer Eltern, mit ihren Kindern das Toiletten-Thema zu trainieren.

Vielleicht ist in den Windeln aber auch nur Diktatoren-Schwarzgeld versteckt. Die Schweizer machen schließlich, was sie wollen.