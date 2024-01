Immer wieder finden Juristen in den Gesetzbüchern verschiedener US-Bundessstaaten Gesetze, die zu Recht in Vergessenheit gerieten - formal aber unverändert gültig sind. So darf man sich – wer tut das nicht täglich – auf Hawaii bei Strafe keine Goldmünzen hinter das Ohr stecken. In Chicago darf man nicht im Schlafanzug angeln gehen, in Texas keine Kühe mit Graffiti besprühen, in Oklahoma gegenüber Hunden keine Grimassen schneiden. In Memphis (Tennessee) dürfen, kein Scherz, Frauen nur Auto fahren, wenn ein Mann mit Warnflagge vorausgeht. Wie auch in New Orleans, wo der Fahnenschwenker auch noch mit der Fahrzeuglenkerin verheiratet sein muss.

Justiz-Irrsinn, den man sich bestenfalls schöntrinken kann. Zumindest in der Stadt Lexington (Kentucky). Dort ist eine alkoholtrinkende Person „so lange als nüchtern anzusehen, als sich diese ohne fremde Hilfe auf den eigenen Beinen halten kann“. Also dann Prost.