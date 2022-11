Haribo-Millionenscheck auf dem Bahnsteig

Ein Stück Papier kann Millionen wert sein – und dabei ist nicht nur die bei Briefmarkensammlern so legendäre Blaue Mauritius gemeint. Nein, auf einem Bahnsteig in Frankfurt am Main ging es viel profaner zu: Ein 38-jähriger Mann bückte sich nach einem umherflatternden Zettel – und hielt einen Scheck über – Achtung, kein Tippfehler – 4.631.538,80 Euro in den Händen.